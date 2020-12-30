РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска вандал поджег фигуру футболиста Артема Дзюбы, одетого в костюм Деда Мороза, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Виктор Макаров.

В микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова неизвестный мужчина поджег фигуру известного футболиста Дзюбы в костюме Деда Мороза.

«Инцидент произошел в ночь на среду в районе 3:32. Неизвестный мужчина поджег фигуру футболиста. Мы уже написали заявление в полицию и приобрели новый костюм. Планируем в ближайшее время снова нарядить фигуру в преддверии Нового года», - сказал Макаров.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На видео видно, как мужчина подходит к установленной фигуре и поджигает ее. Костюм моментально загорается, а мужчина уходит.

Ранее вандалы отрывали фигуре футболиста голову и даже пытались похитить ее.