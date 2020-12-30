РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. На базе сосудистого центра в подмосковных Люберцах могут открыть отделение нейрохирургии, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Люберцах в режиме видеоконференции прошло очередное заседание рабочей группы Общественной палаты по решению вопросов, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в округе.

В начале заседания руководитель рабочей группы Андрей Шестаков задал главврачу Люберецкой больницы Дмитрию Семенцову один из часто задаваемых люберчанами вопросов - о возможности открытия отделения нейрохирургии на базе сосудистого центра.

«Все организационные вопросы уже решены, сейчас ведутся поиски вариантов закупки недостающего оборудования. Министерство здравоохранения Московской области выделит на эти цели необходимые средства в 2021 году», - сказал Семенцов.

По словам председателя комиссии по образованию и культуре Общественной палаты Ларисы Яшновой, во всех школах и детских садах городского округа с октября ведется ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации.

«В целом в учреждениях образования ситуация стабильная, процент заболевших ковидом довольно низкий. Это связано с тем, что здесь соблюдаются все меры безопасности - масочный режим, термометрия, регулярная дезинфекция», - отметила Яшнова.

Она подчеркнула, что в округе - более 36 тысяч учащихся, из них 260 находятся на карантине. В школах трудятся порядка 5,6 тысячи педагогических работников, из которых болеют 211 человек. Похожая ситуация сложилась и в дошкольных учреждениях. Около 200 воспитанников из 19 тысяч сегодня на карантине, болеют 29 работников.

Отдельное внимание члены рабочей группы обратили на информированность жителей об организации работы медицинских учреждений в СМИ и соцсетях. Заместитель руководителя рабочей группы Наталья Феоктистова провела анализ наиболее популярных жалоб люберчан. Так, в декабре жители чаще всего отмечали невозможность дозвониться в регистратуру, длительное (более недели) ожидание результатов ПЦР-теста, невозможность записаться через портал госуслуг на прием к узким специалистам, посещение врача спустя более двух дней после вызова на дом.

Как отметила заместитель руководителя рабочей группы Елена Канчели, в Общественную палату также поступает много жалоб на работу медучреждений в пандемию.

«Жители жалуются на отсутствие в поликлиниках отдельного кабинета для пациентов с температурой. Зачастую в общем коридоре оказываются рядом здоровые и больные люди. Сейчас такая ситуация особенно опасна», - подчеркнула Канчели.