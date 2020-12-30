РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Благодарности губернатора Московской области вручили двум семьям из Подольска, воспитывающим приемных детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В администрации Подольска 29 декабря прошло торжественное награждение приемных семей, а также специалистов в области опеки и сотрудников детских домов за создание комфортных и безопасных условий в период распространения коронавирусной инфекции для детей. В период пандемии в приемные семьи округа были устроены 42 ребенка.

«Приветствовал почетных гостей первый замглавы администрации Подольска Виктор Чуб. Он поблагодарил семьи, взявшие на себя особую ответственность по воспитанию приемных детей, вручил им и лучшим специалистам в области опеки и сотрудникам детских домов, отличившимся по итогам работы 2020 года, областные награды. Благодарности губернатора Московской области были удостоены семья Царьковых, воспитывающая двух приемных детей, и семья Алексашиных, воспитывающая двух своих и семь приемных детей. Также благодарность вручили руководителю МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Подольска Татьяне Апполоновой», - говорится в сообщении.

Благодарностью министра образования Московской области Ирины Каклюгиной за высокие результаты и спортивные достижения в 2020 году были отмечены приемные дети – Дмитрий Осипенко и Александр Горчак.

Помимо этого, почетными грамотами за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования были отмечены сотрудники управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по Подольску: заведующий отделом защиты неимущественных прав несовершеннолетних Владислав Хомяков, заместитель заведующего отделом защиты неимущественных прав несовершеннолетних Елена Беляева, заместитель заведующего отделом защиты жилищных и иных имущественных прав несовершеннолетних Ильдар Сафин, а также консультант отдела государственной поддержки и выплат социального характера Оксана Пинкая.