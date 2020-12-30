РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Музей истории и культуры поселка Малаховка Музейно-выставочного комплекса (МВК) Люберец стал обладателем сертификата участника Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В России в рамках проекта «Инклюзивный музей» ежегодно проводится инклюзивная акция «Музей для всех». Задача акции — привлечь внимание к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни. В рамках акции музеи-участники проводят мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих. В 2020 году все мероприятия акции прошли в режиме онлайн.

«В 2020 году в акции принял участие МВК Люберец. Структурное подразделение «Музей истории и культуры поселка Малаховка» комплекса стало обладателем сертификата участника Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех». Учреждение провело познавательное мероприятие для школы-интерната 4-го вида, в котором дети узнали об истории Малаховки, поучаствовали в онлайн-викторине «Знакомимся с музеем», - говорится в сообщении.

В музее истории и культуры поселка Малаховка открыты постоянные экспозиции – «Интерьер писательской комнаты», «Малаховка театральная», «Комната дачного дома», «Деревенская комната», «Дачная веранда», «Война. Победа. Память», регулярно проходят выставки предметов из фондов музея и работ художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.

Музей работает с разными возрастными категориями. Для детей проводятся квесты, мастер-классы, праздничные программы. Вниманию взрослой аудитории предлагаются лекции, историко-краеведческие встречи, Телешовские и Соколовские чтения. Для посетителей проводятся обзорные и тематические экскурсии по залу музея. Неизменный интерес вызывают пешеходные экскурсии «Малаховка дачная», «Малаховка: природа и культурный климат», автобусные экскурсии в усадьбу Быково и в город Раменское.