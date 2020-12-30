РИАМО - 30 дек. Утвержден график приема граждан Подмосковья адвокатами областной коллегии в приемной правительства региона, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства региона.

Юристы будут принимать жителей области 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 и 27 января с 10:00 до 14:00. Записаться на консультацию предварительно можно по телефону: 8 498 602-31-13 (многоканальный).

Консультации проводятся в приемной правительства региона по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Подмосковья.

Личный прием граждан проводится, в том числе, в доступных режимах аудио- и видеосвязи.