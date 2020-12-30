РИАМО - 30 дек. Во время новогодних каникул жителям Подмосковья нужно быть более внимательными, чтобы праздник не обернулся трагедией, необходимо проявлять осторожность и соблюдать меры личной безопасности.

В период новогодних праздников в России в среднем фиксируется порядка 6 тысяч пожаров. Более половины из обычно происходит из-за неосторожного обращения с огнем.

Другими распространенными причинами пожара становятся аварийный режим работы электрооборудования и сетей, а также нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Для предотвращения таких ситуаций специалисты советуют строго следовать инструкции при запуске фейерверков и не давать пиротехнику в руки детям.

Другая опасность в предстоящие праздники связана с выходом и выездом на лед водоемов. Сейчас акватории покрылись льдом, толщина которого во многих регионах достигла безопасной отметки. Однако по-прежнему таят угрозу места, где есть растительность, быстрое течение воды, где бьют ключи или впадает в реку ручьи. Здесь лед менее прочен, в нем могут быть трещины.

Опасность подстерегает детей, которые любят кататься на санках и лыжах с крутого берега с выездом на лед. Родителям необходимо постоянно контролировать времяпрепровождение детей, исключив их выход на лед без присмотра.

Хотя оперативные службы готовы к обеспечению безопасности в предстоящие праздники, все меры будут максимально эффективны лишь при благоразумии самих граждан.