РИАМО - 30 дек. На территории Подмосковья до вечера среды ожидается сильный туман и гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды, <...> в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 30 декабря местами по Московской области ожидается туман с видимостью 300-800 метров, местами гололедица», — говорится в сообщении.

Водителей призвали следить за дистанцией на дороге, соблюдать ПДД и скоростной режим. Пешеходов также попросили быть осторожными и внимательными.

Тем, кто страдает сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, следует воздержаться от выхода на улицу.

В Подмосковье и столице до утра 1 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.