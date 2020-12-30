РИАМО - 30 дек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила данные по смертности от коронавируса в стране, сообщает РИА Новости.
«70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности Covid-19», — сказала Голикова.
Она добавила, что каждый день приходят новые данные патологоанатомических вскрытий. Еще 45 109 заразившихся умерли от других причин.
«Во всех этих случаях у умерших был положительный тест на Covid-19», — добавила вице-премьер.
Таким образом, общее число умерших по причине, так или иначе связанной с коронавирусом, составляет 116 030 человек.
По данным оперштаба, за весь период в РФ зафиксировано 56 426 летальных исходов.
В России на текущий момент выявлено 3 131 550 случаев коронавируса.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
30 ДЕКАБРЯ
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Масштабная вакцинация от коронавируса продолжится в Подмосковье в новогодние праздники. На территории региона работают свыше 90 прививочных пунктов.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Более 63 тыс человек в Подмосковье временно перешли на дистанционную работу из‑за пандемии. Часть сотрудников трудится неполный рабочий день или неделю.
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- Федеральное медико-биологическое агентство РФ планирует начать клинические испытания собственной вакцины от Covid-19 до конца 2020 года.
- В Москве за сутки госпитализировали 1726 пациентов с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.
- Еще 5896 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.
- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.
- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.
- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».
- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.
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