РИАМО - 30 дек. В праздничные дни Московский зоопарк продолжит работать без выходных, 31 декабря посмотреть на местных обитателей можно будет с 9:00 до 15:00, но вход закроется в 14:00, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

«С 1 по 10 января мы продолжим работу в обычном режиме. Московский зоопарк будет открыт с 9:00 до 17:00. Вход закрывается в 16:00», — говорится в сообщении.

Павильоны из-за ограничений по Covid-19 закрыты. Но животные радуются зиме и гуляют в уличных вольерах.

«Овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки в природе живут в широтах с крайне суровым климатом. Зима для них — самое комфортное время», — говорится в материале.