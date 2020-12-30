РИАМО - 30 дек. В праздничные дни Московский зоопарк продолжит работать без выходных, 31 декабря посмотреть на местных обитателей можно будет с 9:00 до 15:00, но вход закроется в 14:00, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.
Павильоны из-за ограничений по Covid-19 закрыты. Но животные радуются зиме и гуляют в уличных вольерах.
«Овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки в природе живут в широтах с крайне суровым климатом. Зима для них — самое комфортное время», — говорится в материале.
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