РИАМО - 30 дек. Пригородные поезда задерживаются в среду днем по техническим причинам на участке Москва – Крюково, говорится в сообщении пресс-службы Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«Пассажиры с билетами на обычные электрички до станций в границах этого участка могут без доплаты пересаживаться на скоростные поезда «Ласточка», — говорится в сообщении.

Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.