РИАМО - 30 дек. Реконструкция станции МЦД-2 Подольск позволила увеличить более чем в два раза ее пропускную способность, там появился новый пригородный вокзал, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД-2 в подмосковном Подольске.
На станции теперь есть новый вокзал, площадь которого превышает 7 тысяч квадратных метров. Реконструкцию начали в конце 2018 года. Работы вели по специальной технологии, которая не потребовала остановки движения поездов.
На станции реконструировали две платформы, установили навесы, обновили подземный переход, установили шесть эскалаторов и четыре лифта. Кроме того, на станции построили парк отстоя и экипировки поездов, рассчитанный на 12 составов. Было возведено здание отдыха для локомотивных бригад.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии