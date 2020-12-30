РИАМО - 30 дек. Реконструкция станции МЦД-2 Подольск позволила увеличить более чем в два раза ее пропускную способность, там появился новый пригородный вокзал, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД-2 в подмосковном Подольске.

«Реконструкция станции Подольск в рамках формирования второго Московского центрального диаметра позволила увеличить пропускную способность остановочного пункта в два раза — до 31,2 тысячи человек в час. Кроме того, после запуска МЦД жители Подольска, ранее ездившие в Москву на автомобилях, теперь ежедневно будут экономить на дороге до 40 минут», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На станции теперь есть новый вокзал, площадь которого превышает 7 тысяч квадратных метров. Реконструкцию начали в конце 2018 года. Работы вели по специальной технологии, которая не потребовала остановки движения поездов.

На станции реконструировали две платформы, установили навесы, обновили подземный переход, установили шесть эскалаторов и четыре лифта. Кроме того, на станции построили парк отстоя и экипировки поездов, рассчитанный на 12 составов. Было возведено здание отдыха для локомотивных бригад.