РИАМО - 30 дек. В уходящем году в Москве и Подмосковье открыли 15 пригородных вокзалов, треть из них новые, еще 10 реконструировали, в следующем году в Московском регионе планируется открыть еще 12 вокзалов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом году 11 вокзалов появятся на существующих и перспективных диаметрах. Еще один будет новым терминалом на МЦК для транзитных поездов дальнего следования, которые идут с юга страны.

«Реконструкция действующих и строительство новых станций МЦД формирует облик наземного метро — быстрого и удобного общественного транспорта для Москвы и Московской области», — написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что работы на станциях помогают оживить и окружающее пространство. Рядом с ними появляются современное жилье и пересадочные узлы.

«Огромная работа, сложнейшие проекты, но они окупаются новым качеством жизни для миллионов людей», — добавил мэр.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли станцию Подольск после реконструкции. Она является конечной станцией МЦД-2. До пандемии Covid-19 ее пассажиропоток превышал 21 тысячу человек. К 2030 году он может вырасти до 43 тысяч человек.

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