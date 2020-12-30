РИАМО - 30 дек. Еще более 350 тысяч жителей Подмосковья смогут комфортнее, дешевле и быстрее добираться до работы и обратно благодаря открытию станции Подольск второго Московского центрального диаметра, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли станцию после масштабной реконструкции.

«Стратегическая задача — чтобы общественный транспорт нашего мегаполиса был доступным и комфортным. Благодаря поддержке президента Московская область, Москва и РЖД реализуют масштабный проект — МЦД. Это самый высокий уровень обслуживания общественного транспорта. Приятно, что благодаря нашей программе с Сергеем Семеновичем, цена на пригородном сообщении стала в три раза дешевле, 6 минут частота тактов сообщений будет в час пик», — сказал Воробьев.

Подольск является 20-й станцией МЦД на территории Подмосковья. Здесь возвели две новые платформы с навесами, а также реконструировали подземный переход.

Для удобства пассажиров разместили четыре лифта, шесть эскалаторов, 30 турникетов, три туалета и 26 билетных аппаратов, также рядом со станцией есть 470 парковочных мест.

Прилегающие к станции территории и улицы благоустроили за счет регионального бюджета. Также отремонтированы тротуары и две остановки общественного транспорта. В перспективе на базе станции создадут транспортно-пересадочный узел с двумя терминалами и многоуровневой автостоянкой.

«Впервые за всю историю реконструкции железных дорог мы совместным проектом с Московской областью, РЖД и министерством транспорта РФ вышли на рекордные объемы. Они сопоставимы со строительством метрополитена», — отметил Собянин.

По его словам, после реконструкции станция стала в два раза больше по мощности, а объем перевозок увеличился на две трети.

Сегодня также запущено движение пригородных электричек по второму пути на участке Реутов — Балашиха. Это вдвое увеличит число составов и сделает поездки для жителей более доступными и комфортными. Ранее 260 тысяч пассажиров ездили в переполненных вагонах.

«Мы работаем над всеми элементами создания удобства вместе с Москвой и Подмосковьем. И я очень благодарен, что именно железная дорога сейчас становится самым современным, экологичным и удобным городским видом транспорта», — резюмировал Белозеров.