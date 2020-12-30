РИАМО - 30 дек. Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает комплексное развитие территорий страны.

Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Данный закон направлен на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах.

Отныне регионы смогут сами утверждать адресные программы сноса, также введены свои четкие критерии в отношении лиц, принимающих решения.

Утвержденные адресные программы станут основанием для принятия субъектами решений о комплексном развитии территорий.

Принятый документ предполагает устойчивое развитие городов и поселений путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, а также архитектурно-стилистических и других характеристик. ​​