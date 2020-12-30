РИАМО - 30 дек. Количество обращений жителей Подмосковья по вопросам энергоснабжения в 2020 году снизилось на 15%, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Энергетический комплекс Московской области второй в России по разветвленности инфраструктуры и количеству абонентов. За истекший год, несмотря на пандемию, количество обращений по вопросам качества электроснабжения снизилось на 15%», — сказал Хромушин журналистам.

По его словам, в этом помогло внедрение служб «Россетей».

Более того, внедрение служб помогло сократить время реакции на обращения жителей, обеспечить автоматическую обработку данных и своевременное информирование граждан.