РИАМО - 30 дек. Со 2 января в электричках в столице увеличится стоимость проезда, так, внутри города стоимость полного разового билета составит 40 рублей, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее стоимость билета на проезд в электричке внутри Москвы составляла 37 рублей.

«Стоимость полного разового билета при межсубъектном следовании на маршрутах Москва – Московская область и по территории Московской области составит 26 рублей за одну тарифную зону», — говорится в сообщении.

Согласно новым тарифам изменится и стоимость абонементов.

Ранее подмосковный комитет по ценам и тарифам объявил об изменении стоимости проезда в общественном транспорте региона с начала 2021 года, стоимость проезда на автомобильном и городском наземном транспорте изменится с 1 января, а на железнодорожном транспорте - со 2 января.