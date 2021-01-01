РИАМО - 1 янв. С пятницы в Москве минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличен до 20 222 рублей в месяц, кроме того, были проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению.

Также в столице начинают предоставлять меры социальной поддержки новой категории льготников - детям войны, то есть горожанам, которые родились в промежутке с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Среди прочего, им дали право на бесплатный проезд, санаторно-курортное лечение и изготовление зубных протезов.

Также с нового года в Москве изменился порядок оформления пенсии при потере кормильца. Теперь для этого не надо предоставлять в Главархив свидетельство о регистрации брака и другие акты гражданского состояния. Ведомство будет получать эти данные самостоятельно в электронном виде.