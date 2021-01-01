РИАМО - 1 янв. С понедельника жители Подмосковья с ограниченными физическими возможностями будут получать выплаты на приобретение технических средств реабилитации.

Соответствующие изменения были внесены в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области».

Ранее инвалиды получали сертификаты на приобретение необходимых средств реабилитации.

Решение вопроса о порядке назначения и размерах выплат возложено на министерство социального развития Московской области. Нововведение позволяет перевести данную соцуслугу полностью в электронный вид.