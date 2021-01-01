РИАМО - 1 янв. Стоимость проезда на автомобильном и городском наземном транспорте в Подмосковье изменилась с пятницы, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Новые тарифы утверждены региональным правительством. Так, стоимость проезда на автобусе при оплате картой «Стрелка» проиндексирована на 3,6%, что соответствует уровню инфляции.

«Стоимость одной поездки по единой транспортной карте составляет 36,74 рубля в городском сообщении. Стоимость в пригородном сообщении - 36,74 рубля плюс 4,64-4,65 рубля за каждые следующие 2,5 километра с первой по десятую поездку», - говорится в сообщении.

Одна поездка по бесконтактной банковской карте теперь обойдется в 37 рублей, за наличные - 58 рублей по городу, включая первые 5 километров в междугороднем сообщении, далее цена будет увеличиваться на 4-5 рублей за каждые 2,5 километра.

Льготники и учащиеся смогут совершить поездку по ЕТК за 18,37 рубля в городском сообщении с увеличением на 2,32-2,33 рубля за каждые 2,5 километра в пригородном сообщении.

Скидка для тех, кто часто оплачивает проезд по единой транспортной карте, сохранилась на уровне 2020 года. Таким образом, за каждые 10+ поездок по «Стрелке» скидка составит от 7% до 35% от начального тарифа. Обладатели карты учащегося получат скидку 99% с 36-й поездки.