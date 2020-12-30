РИАМО - 30 дек. Несмотря на напряженную работу врачей в новогоднюю ночь, они успевают поздравить друг друга и продолжают работать с пациентами, сообщил РИАМО врач-оториноларинголог, лор-хирург московской больницы №52 Ярослав Косарев.

Специалист работает в отделении оториноларингологии ГКБ №52. В настоящее время учреждение перепрофилировано под инфекционный госпиталь, где лечат заразившихся Covid-19.

«Сотрудники больницы в ночь с 31 декабря на 1 января выполняют свою привычную работу. Но праздник - все же есть праздник. Незадолго до наступления Нового года дежурный врач поздравляет всех, кто работает в отделении, начиная с младшего персонала. Потом те, кто свободен, хоть на минутку собираются попить чаю с тортом за общим столом. Потом - снова на рабочие места. Пациенты в отделении достаточно тяжелые, в 10 часов они получат положенные лекарства и должны отдыхать», - сказал Косарев.

Он добавил, что пациентов поздравляют во время вечернего обхода, желают хорошего Нового года и, прежде всего, быстрейшего выздоровления.

Он отметил, что для врача новогодние смены – это обычное дело. Медик заступит на работу в 16:00, а уже утром 1 января 2021 года вернется к своей семье, поздравит с Новым годом и 2 января вернется на службу. ​