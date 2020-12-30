РИАМО - 30 дек. Обрушившийся в ночь с 29 на 30 декабря на Московскую область ледяной дождь не нанес существенного ущерба, все коммунальные службы были переведены в повышенный режим готовности, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«За прошедшую ночь в Подмосковье от снега и наледи расчищено 10,09 миллиона квадратных метров, обработано реагентами 9,66 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек, вывезено 2,19 тысячи кубических метров снега», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В настоящее время в работах по уборке снега, во дворах и на общественных территориях задействованы 7 381 дворник и 865 единиц техники.

«В первую очередь делаем упор на подходы к подъездам, детские площадки. Для нас важны, прежде всего, комфорт и безопасность жителей», - добавил Хайкин.

Согласно действующему в Московской области регламенту зимней уборки, подмести снег необходимо в течение двух часов после выпадения 2 сантиметров снега. Зачистить ледяные накаты – в течение 5 часов после начала гололеда. Обработка территории противогололедными материалами – 2 часа после окончания снегопада. Вывозить снег должны не позднее 5 суток после окончания снегопада.