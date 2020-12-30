РИАМО - 30 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тезис о политическом характере уголовных дел в отношении оппозиционера и блогера Алексея Навального является в корне неверным, передает Федеральное агентство новостей.

Также представитель Кремля подчеркнул, что ситуация вокруг Навального не вызывает «никаких чувств» у национального лидера Владимира Путина.

«Главу государства волнуют, в первую очередь, задачи, которые стоят лично перед ним и правительством», — отметил Песков.

Он также добавил, что президенту не докладывают о следственных действиях в отношении каких-либо граждан РФ. Правоохранители отчитываются о своей работе в установленной форме.

Ранее СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о крупном мошенничестве с пожертвованиями в Фонд борьбы с коррупцией.