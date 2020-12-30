РИАМО - 30 дек. Во время новогодних праздников жителям Москвы нужно быть более бдительными и не пускать в свои квартиры неизвестных, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров. Они предлагают услуги по замене счетчиков и проверке газовых плит», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что злоумышленники зачастую пытаются продать гражданам дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.

«Хотел бы еще раз попросить москвичей быть внимательнее, особенно в предстоящие праздничные дни, и не попадаться на такие уловки», — добавил заммэра.

По его словам, сотрудники столичных коммунальных служб никогда не приходят в жилые дома без предупреждения. Исключение составляют аварийные ситуации.

Бирюков отметил, что специалисты выезжают только по заявке граждан в экстренных случаях, при этом время приезда обязательно согласовывается.

«Все внезапные проверки незаконны. Если к вам пришли с такой проверкой, то это 100 процентов мошенники. Городские службы с 31 декабря по 11 января не планируют проведение поквартирных обходов и проверок», — сказал Бирюков.

Вся информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства столицы.