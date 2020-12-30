РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 дек. В Балашихе 110 малышей смогут пойти в новый детский сад на Летной улице, строительство учреждения завершено и объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Дошкольное образовательное учреждение построено в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры.

«Детский сад в Балашихе рассчитан на 110 малышей. Новое здание оснащено всем необходимым оборудованием и мебелью», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Согласно проектной документации, в составе трехэтажного здания предусмотрены просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский блок, кабинеты для проведения развивающих занятий, а также административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории выполнено комплексное благоустройство и озеленение, а также установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы.