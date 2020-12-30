РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поздравил ветерана ВОВ из Подольска Розалию Коваль с Новым годом и подарил ей продуктовую корзину, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Фетисов 29 декабря поздравил с наступающим Новым годом жительницу села Сынково Розалию Коваль - ветерана Великой Отечественной войны. Несмотря на свой возраст, а 1 января ей исполнится 91 год, она продолжает вести активный образ жизни и с оптимизмом смотреть в будущее. Депутат передал ветерану большую продуктовую корзину и пожелал неиссякаемой энергии и крепкого здоровья», - говорится в сообщении.

По словам Фетисова, он планировал поздравить Коваль к 9 Мая, однако не смог в силу обстоятельств.

«Я очень рад, что увиделся с человеком, который всю жизнь добивается правды и многое делает для окружающих. Такие люди – редкость в наше время! Коваль – пример для подражания, человек, который многое пережил, но вера в хорошее и доброе у нее не растерялась», - заключил Фетисов.