На зимних каникулах москвичей и гостей города ждут экскурсии по новогодней столице, яркие театральные постановки и концерты любимых звезд. В Москве музеи закрыты, зато в Подмосковье проходят уникальные выставки — с творчеством младших Брейгелей можно познакомиться в Новом Иерусалиме, а в Серпухове выставлены полотна русских художников рубежа XIX–XX веков. В кино выходит мультфильм из цикла «Три богатыря» и итальянская комедия о спасении Рождества. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные мероприятия предстоящих новогодних праздников.

СПЕКТАКЛИ И ШОУ

«Снегурочка» в Театре на Таганке

Где: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 76/21, Театр на Таганке

Когда: 31 декабря

Стоимость: от 3 000 рублей

Под Новый год на Таганке покажут одну из премьер нового сезона - «Снегурочку» Александра Островского в современной интерпретации Дениса Азарова. В постановке переосмыслены традиционные образы славянской мифологии и классический текст пьесы. По сюжету два мира (Зимы и Весны), два общества сталкиваются в непримиримой борьбе. Что победит – чувства или разум, узнают зрители.

Мюзикл на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

Где: Москва, Ходынский б-р, д. 3, дворец спорта «Мегаспорт»

Когда: 31 декабря в 13:00; 2, 5, 6 января в 13:00 и 18:00; 7 января в 18:00

Стоимость: 1100 – 4000 рублей

Трехчасовое ледовое шоу со звездами фигурного катания — Татьяной Навкой, Алиной Загитовой, Петром Чернышевым, Маргаритой Дробязко и Повиласом Ванагасом — состоится в новогодние каникулы в «Мегаспорте». Старинную сказочную историю фигуристы расскажут по-новому, а атмосферу волшебства помогут создать красочные декорации, уникальные спецэффекты и песни в исполнении звезд российской эстрады — Ани Лорак, Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Александра Панайотова, Анастасии Стоцкой и других.

«Оттепель» в «Современнике»

Где: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 19, театр «Современник»

Когда: 2 января в 19:00

Стоимость: от 2000 рублей

Музыкальный спектакль «Оттепель» впервые появился на сцене «Современника» в октябре 2020 года. Постановка Виктора Рыжакова и Марины Дровосековой с актерами-выпускниками Школы-студии МХАТ – это попытка осмыслить эпоху 1960-х с ее культурным возрождением и жаждой свободы. Спектакль о мечтателях полувековой давности состоит из ритмов, рифм и музыки.

«Осторожно, эльфы» в Театре наций

Где: Москва, Петровский пер., д. 3, Государственный театр наций

Когда: 3, 4, 5 января в 13:00 и 16:00

Стоимость: 1500 рублей

Интерактивный детский спектакль с элементами театра теней поставили Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов. В основе сюжета – детективная история. Пропала девочка – похоже, к этому приложили руку коварные эльфы, которые умеют погружать в мир грез. Чтобы найти пропавшую, специалистам-эльфологам понадобится помощь юных зрителей.

КОНЦЕРТЫ

Группа «7Б» в «1930 Moscow»

Где: г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 6, клуб «1930 Moscow»

Когда: 6 января в 20:00

Стоимость: от 1000 рублей

Неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы множества поп-рок-хитов начала 2000-х выступят на сцене «1930 Moscow» 6 января. Группа сыграет рождественский концерт для преданных фанатов, исполнив хиты «Молодые ветра», «Осень», «Некрещеная луна». Билеты на сайте клуба.

Рождественский концерт Therr Maitz

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, «Главclub»

Когда: 7 января в 20:00

Стоимость: от 1 600 рублей

Группа Therr Maitz под предводительством Антона Беляева выступит в Москве на Рождество. Англоязычный инди-проект с непроизносимым названием (производное от слова Termites – термиты) подарит праздничное настроение, зажжет публику и наверняка исполнит хиты My Love Is Like, Make It Last и Found U. Билеты можно купить на сайте клуба, https://glavclub.com/therr-maitz их количество ограничено из-за антиковидных мер. Представители «Главclub» уверяют, что закрытый в конце декабря клуб после Нового года будет работать с соблюдением всех норм, предписанных Роспотребнадзором.

«Щелкунчик» в Консерватории

Где: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 16, Консерватория им. П.И. Чайковского

Когда: 8 января в 13:00 и 16:00

Стоимость: 500 – 4000 рублей

В Московской консерватории 8 января сыграют музыку из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Исполнит классическое рождественское произведение Московский государственный симфонический оркестр. Дирижер – Азим Каримов.

ВЫСТАВКИ

«Младшие Брейгели» в Новом Иерусалиме

Сайт музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим"

Где: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., д. 1, МВК «Новый Иерусалим»

Когда: со 2 января с 10:00 до 21:00 (выставка продлится до 11 апреля)

Стоимость: 400 рублей — для взрослых, 200 рублей — для школьников, студентов, пенсионеров

На выставке «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз» представлены работы художников XVI–XVII веков. Полотна Питера Брейгеля Младшего («Адского»), Яна Брейгеля Старшего («Бархатного») и Яна Брейгеля Младшего дополнены картинами их современников — голландских и фламандских художников. Большинство работ выполнены в технике масляной живописи на дереве, часть — на меди или холсте. Отдельные произведения уже выставлялись в крупных федеральных и иностранных музеях, однако большую часть работ россияне смогут увидеть впервые. Билеты нужно купить заранее на сайте музея – из-за ограничений вход организован по сеансам.

«Мир, сотворенный заново» в Серпухове

Где: Московская область, Серпуховский историко-художественный музей

Когда: со 2 января с 10:00 до 21:00 (выставка продлится до 11 апреля)

Стоимость: 700 рублей – для взрослых, 490 рублей – для пенсионеров, 400 рублей – для школьников и студентов

87 произведений искусства из крупнейших музеев России (в том числе из коллекций Третьяковской галереи и Русского музея) выставили в бывшей усадьбе Мараевых. Выставка «Мир, сотворенный заново» собрала полотна Врубеля, Кончаловского, Гончаровой, Коровина, Серебряковой, Кустодиева, Ларионова, Бурлюка, Юона и объединила импрессионизм, символизм, кубизм, супрематизм, абстракционизм и другие направления русского искусства рубежа XIX–XX веков. Экспозиция делится на семь этапов — от первозданного хаоса до преобразованного человеком космоса.

ЯРМАРКИ И ЭКСКУРСИИ

Ярмарка «Мастерская Рождества» в Истре

Где: Московская область, МВК «Новый Иерусалим»

Когда: 6 – 8 января с 10:00 до 21:00

Стоимость: вход бесплатный

Еще одно интересное мероприятие в «Новом Иерусалиме» – развлекательно-гастрономический фестиваль «Мастерская Рождества», который пройдет с 6 по 8 января. Организаторы построят праздничный мини-город со 115 домиками, девятью улочками, двумя площадями и четырьмя фотозонами в стилистике народных промыслов Подмосковья. Торговать и развлекать гостей будут 100 фермеров и 40 ремесленников, свое мастерство продемонстрируют гончары, кузнецы и художники. На прилавках – продукция фермерских хозяйств региона: копченое мясо, птица и рыба, мед, сладости, соления, выпечка, сыры, пиво, колбасы и пельмени.

На ярмарке будет работать мобильный пункт Почты России, откуда гости смогут отправить в любую точку страны или мира праздничную рождественскую открытку из лимитированной серии.

Новогодняя экскурсия в питомник хаски

Когда: по записи, экскурсии в 10:00, 12:00, 14:00

Где: г. Москва, ул. 1-я Северная линия, д. 31, стр. 1, питомник «Северный»

Стоимость: взрослые – 700 рублей, дети от 5 до 11 лет – 550 рублей, дети до 5 лет – бесплатно; стоимость катания на упряжке оплачивается отдельно

В питомнике хаски «Северный» ждут детей и взрослых, готовых пообщаться с дружелюбными северными псами, покормить их, сфотографироваться и с ветерком прокатиться по снежным полям. В новогодние праздники экскурсию по питомнику проводит сам Дед Мороз. На экскурсию нужно предварительно записываться. Подробная информация – на сайте питомника.

Автобусная экскурсия «Огни новогодней Москвы»

Когда: с 31 декабря по 10 января (несколько экскурсий в день)

Где: сбор у метро «Краснопресненская»

Стоимость: 700 рублей – для детей и школьников, 800 рублей – для студентов и пенсионеров, 900 рублей – для взрослых

Во время поездки по главным улицам Москвы экскурсанты насладятся видами украшенной столицы, увидят главные новогодние елки – на Красной площади, у храма Христа Спасителя, на Поклонной горе. Кроме того, гости посетят место, где записывались некоторые президентские новогодние обращения. Экскурсовод расскажет об истории празднования Нового года, появлении Деда Мороза и Снегурочки и других интересных вещах.

Подробности и запись – на сайте «Незабываемая Москва».

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Мультфильм «Конь Юлий и большие скачки»

Когда: с 31 декабря

Десятый мультфильм из вселенной «Трех богатырей» с эксцентричным конем Юлием в качестве заглавного персонажа. Говорящий конь и три богатыря на границе Киевского княжества спасают султана Рашида из переделки. Юлий встречает кобылицу по имени Звезда, которая принадлежит брату султана, и влюбляется в нее. Но у такой высокородной лошадки серьезные требования к женихам – они могут быть только королевских кровей. Юлий просит посредничества в сватовстве у киевского князя, а когда тот отказывает, вместе с осликом Моисеем решается на похищение монаршей особы.

Комедия-фэнтези «Последний богатырь: Корень зла»

Когда: с 1 января

Сиквел фильма «Последний богатырь» 2017 года – это совместный проект Disney и российской компании Yellow, Black and White. Продолжение приключений финалиста шоу «Битва магов» Ивана, попавшего в сказочный мир Белогорья. Герой переживает, что у него не хватает обязательной для волшебного мира силушки богатырской, а вокруг его возлюбленной Василисы тем временем крутится могучий соперник Финист Ясный сокол. Белогорье атакуют злые ведьмы, и героям придется призвать на помощь Кощея Бессмертного, но, чтобы найти его, нужно попасть в страну мертвых.

Комедия «Самое первое Рождество»

Когда: с 7 января

Сальво – убежденный атеист, который крадет религиозные реликвии. Отец Валентино – добропорядочный католик, убежденный в своей вере. По сюжету эти два непохожих человека переносятся во времена библейских событий. Им предстоит противостоять царю Ироду и спасти младенца Иисуса. Главные роли в фильме исполнили итальянские комики Сальво Фикарра и Валентино Пиконе – они же выступили режиссерами и сценаристами картины. В Италии фильм, вышедший еще в конце 2019 года, побил кассовые рекорды.

«Дэвид Боуи: Человек со звезды»

Когда: с 7 января

Биографическая драма о знаменитом британском певце. В 1971 году 24-летний Дэвид Боуи приезжает в Америку для промоушена пластинки The Man Who Sold The World. Музыкант уже прославился, выпустив знаменитую Space Oddity, но его следующий альбом не нашел понимания у широкой публики. Именно в поездке Боуи в США появляется его скандальный сценический образ марсианина Зигги Стардаста. Необычную маску музыкант надевает, чтобы скрыть свои страхи и комплексы. Ведь «быть рок-звездой или притворяться рок-звездой – какая разница?» Роль Боуи в кинокартине Гэбриела Рэнджа исполнил актер и музыкант Джонни Флинн. Дублировал роль на русский язык Павел Артемьев.

Что почитать на праздниках: 10 бестселлеров для хорошего настроения>>