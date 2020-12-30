РИАМО - 30 дек. Слабый мокрый снег, морось продолжатся в Москве до утра 31 декабря, в этот период также образуется гололед, сообщается на сайте «Метеовести».

«Неблагоприятные явления будут наблюдаться до 10 часов 31 декабря при температуре воздуха до минус 2 градусов», — говорится в сообщении.

В последний день уходящего года в столице потеплеет до 0 – плюс 2 градусов. Пройдут мокрый снег и дождь.

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