РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. В подмосковных Люберцах определили победителей открытого новогоднего турнира по настольному теннису, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне на стадионе «Урожай» состоялся Открытый новогодний турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 38 спортсменов от 18 до 68 лет.

«По итогам турнира призовые места распределились следующим образом. В Высшей лиге первое место занял Райс Денис, второе место – Павлов Олег, третье место – Санабилов Сергей», - говорится в сообщении.

Первая лига: первое место – Каршинов Сергей, второе место – Сидоров Александр, третье место – Кадырбаев Александр.

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