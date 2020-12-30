РИАМО - 30 дек. В столице возбудили уголовное дело по факту кражи почти 798 тысяч рублей с банковского счета мужчины, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В ОМВД 29 декабря обратился ведущий специалист организации и заявил о краже денег.

«Установлено, что в период с 12 по 26 декабря 2020 года на телефон потерпевшего звонил неизвестный», – сказал собеседник агентства.

Мошенник представился консультантом акционерного общества, он также общался с потерпевшим в месссенджерах.

Так, злоумышленник убедил потерпевшего зарегистрировать на свое имя электронный кошелек для хранения криптовалюты на сайте Jaxxx.Oi, а также установить на телефон приложение для удаленного доступа – регистрация на сайте и установка приложения потерпевшим была произведена под предлогом выплаты денежной компенсации за членство в акционерном обществе.

Мошенником были получены реквизиты банковской карты потерпевшего. Так, путем разных переводов злоумышленник похитил со счета потерпевшего указанную сумму.

На текущий момент возбуждено уголовное дело.