РИАМО - 30 дек. Праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий, станций метро и мостов на территории столицы будет работать на протяжении всей новогодней ночи, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, подсветка городских зданий включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Жилые дома перестают подсвечиваться в 23:00. В 00:00 отключается подсветка административных зданий, в 01:00 — потухают вестибюли станций метро в 03:00 — мосты в центре города.

«Но в новогоднюю ночь будет сделано исключение — вся подсветка будет работать до утра», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки — их не выключают даже днем.

«Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение — это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы. Оно создает праздничную атмосферу и подчеркивает красоту нашего города», — добавил заммэра.

Согласно международному рейтингу, российская столица входит в пятерку самых освещенных городов в мире.