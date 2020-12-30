РИАМО - 30 дек. В последний день уходящего года в столицу придет оттепель, но снежный покров в городе сохранится, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду 31 декабря будет определять теплый сектор атлантического циклона. Днем температура воздуха на уровне 1,5 километра станет положительной, в Москву придет оттепель.

«Но снег в городе сохранится, и пейзаж будет вполне предновогодним», — говорится в сообщении.

Похожая погода с начала столетия была в Москве в 2007, 2017 и 2018 годах. Только новый 2018 год москвичи встречали без снега.

В среднем температура воздуха около 0 градусов 31 декабря в столице бывает один раз в 6-7 лет.

Только в 1995 году новогодняя ночь в Москве была с проливным дождем.