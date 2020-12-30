РИАМО - 30 дек. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском в среду днем задержали и отменили 74 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали девять рейсов и пять отменили. В Шереметьеве задержаны восемь рейсов, отменили семь. В аэропорту Домодедово задержано 44 рейса.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, там задержали один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Подмосковье и столице до утра 1 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.