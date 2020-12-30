РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. В новогодние праздники, с 1 по 10 января, женские консультации Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец будут работать по установленному графику, говорится в сообщении.

«Установлен порядок работы структурных подразделений ГБУЗ МО «МОЦОМД» с 1 по 10 января 2021 года. На базе женских консультаций №№1 и 2 будет принимать врач акушер-гинеколог 3, 6 и 9 января с 9:00 до 15:00. В женской консультации №2 пациентки могут сделать 1-й и 2-й скрининги по беременности 6 и 9 января с 9:00 до 15:00», - говорится в сообщении.

Детские поликлиники МОЦОМД будут открыты 4, 5 и 8 января с 8:00 до 16:00, 2, 3 и 9 января - с 9:00до 15:00.

Родильный дом и детская больница работают круглосуточно.