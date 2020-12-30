РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. В 2021 году в городском округе Люберцы планируют заменить более 170 балконов в многоквартирных домах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы продолжаются работы в рамках реализации программы Московской области по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах на 2020-2022 годы. В настоящий момент заменено 60 балконных плит в доме по адресу: поселок Красково, улица Карла Маркса, дом №117/17. В 2021 году запланирована замена 173 балконов в 4 МКД», - сказал Ружицкий.

Глава подчеркнул, что если у жителей есть вопросы или пожелания по данной теме, они могут оставлять их под постом на его официальных страницах в социальных сетях или отправлять ему на личную почту: glava@lubreg.ru.