РИАМО - 30 дек. В предстоящие выходные столбики термометров в Москве и Подмосковье могут зафиксироваться на отметке в 0 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы, существенных осадков при этом не ожидается, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Характер погоды будет обусловлен теплой воздушной массой. Температура практически везде буде выше нормы, причем весьма существенно – на 5-6 градусов. Это значит, что в дневные часы температура будет в пределах от 0 до -2 градусов, по ночам тоже сильного мороза не ожидается – в пределах от -1 до -4 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на выходных также не ожидается существенных осадков. Местами возможен небольшой снегопад.

Снижение температуры воздуха ожидается только в начала следующей недели. В ночь на понедельник температура опустится до -4 градусов. В первые дни следующей недели дневная температура воздуха также будет составлять от -2 до -4 градусов.