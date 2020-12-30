РИАМО - 30 дек. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1608 случаев заражения коронавирусом, больше всего случаев Covid-19 зафиксировали в Сергиево-Посадском округе — 134, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекции.
В Одинцовском округе за сутки выявили 95 новых случаев коронавируса, в Красногорске — 88, в Балашихе — 84, в Королеве — 66, в Люберцах — 61, в Раменском округе — 57, в Серпухове — 47, в Домодедове — 45, в Ленинском округе — 43, в Краснознаменске — 42, в Коломне и Подольске — по 40.
Также в Жуковском зарегистрировали 37 новых случаев Covid-19, в Пушкинском округе — 35, в Солнечногорске — 31, в Лобне и Рузском округе — по 30. В Истре выявили 29 случаев инфицирования, в Мытищах и Лыткарине — по 28, в Дмитровском округе — 27, в Егорьевске — 26, в Богородском округе — 25, в Зарайске и Орехово-Зуевском округе — по 24, в Воскресенске — 23, в Химках — 22, в Дубне — 21, в Котельниках и Фрязине — по 20 случаев.
По 19 случаев коронавируса выявили в Ступине и Долгопрудном, еще 18 — в Реутове, по 17 — в Дзержинском, Клину, Луховицах и Наро-Фоминском округе, 16 — в Чехове, 15 — в Щелкове. Также по 14 случаев инфицирования зафиксировали в Серебряных Прудах, Черноголовке и Шатуре, 13 — в Ивантеевке, по 10 — в Рошале и Электростали.
В Озерах за сутки выявили девять случаев коронавируса, в Павловском Посаде — восемь, в Электрогорске — семь, в Шаховской и Лосино-Петровском — по шесть, в Кашире — пять.
По три случая коронавируса выявили во Власихе, Волоколамске и Лотошине, по одному — в Бронницах, Красноармейске, Можайском округе, Протвине, Пущине и Талдоме. Ни одного случая коронавируса не выявили в Звездном городке и Молодежном.
В Московской области на сегодняшний день выявлено 153 843 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 2881 человек, вылечились 110 833 пациента.
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Текстовая трансляция
30 ДЕКАБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Более 63 тыс человек в Подмосковье временно перешли на дистанционную работу из‑за пандемии. Часть сотрудников трудится неполный рабочий день или неделю.
Хотели бы вы перейти на удаленную работу?
- Федеральное медико-биологическое агентство РФ планирует начать клинические испытания собственной вакцины от Covid-19 до конца 2020 года.
- В Москве за сутки госпитализировали 1726 пациентов с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.
- Еще 5896 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.
- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.
- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.
- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».
- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.
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