Уходящий год принес не только пандемию, проблемы в экономике и военные конфликты – было в нем и хорошее. В 2020 году россияне стали больше времени проводить со своими семьями, многие получили возможность работать удаленно, стали активно совершенствовать знания и навыки на образовательных онлайн-платформах. Какие позитивные тенденции принес или ускорил уходящий год, читайте в инфографике РИАМО.

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