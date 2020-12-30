РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Ученица детской музыкальной школы №2 Люберец Алена Бурова стала лауреатом I степени Международного конкурса всех видов искусств «Звезды Планеты», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.
«Воспитанники музыкальной школы продолжают радовать успехами. Алена исполнила произведение «Рождение звезды» и стала лучшей в номинации «Эстрадный вокал», - сказал Ружицкий.
Он отметил, что конкурс проходил в режиме онлайн.
«Поздравляю Алену и ее преподавателя Татьяну Лощенову. Желаю не останавливаться на достигнутом, а радовать нас и своих родных новыми победами!» - заключил Ружицкий.
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