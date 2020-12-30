РИАМО - 30 дек. В столице у безработного украли около 262 тысяч рублей с банковского счета, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Потерпевший обратился в ОМВД 29 декабря и сообщил о краже денег с банковского счета.

«Установлено, что в период с 24 по 28 декабря 2020 года неизвестный, воспользовавшись утерянной 24 декабря 2020 года банковской картой, совершил кражу 261,905 тысячи рублей», – сказал собеседник агентства.

Владелец кражи обнаружил, что деньги похитили, 28 декабря.

По данному факту возбудили уголовное дело.