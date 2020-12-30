РИАМО - 30 дек. До 2024 года более 8,1 тысячи подмосковных СНТ передадут свои электрохозяйства на баланс электросетевых компаний, сообщил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

«У нас подписано соглашение с «Россетями», и сети, с которыми СНТ обращается, МОЭСК принимает к себе и, соответственно, дальше продолжает обслуживать, ремонтировать и так далее. Это очень затратная, тяжелая работа, тем не менее это жители нашего региона, поэтому такая работа коллегами проводится, за что им огромное спасибо. В принципе мы ее к 2023-2024 году полностью завершим», - сказал Хромушин журналистам.

Он отметил, что в 2021 году также планируется обеспечить выполнение регламентных сроков по устранению аварий в электросетях Московской области до 24 часов.

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