РИАМО – 30 дек. Машины Honda, японской автомобилестроительной компании, перестанут поставлять на российский рынок в 2022 году, послепродажное обслуживание техники продолжится, сообщается на сайте Федерального агентства новостей.

«Представители Honda заверили автомобилистов, что послепродажное обслуживание их машин не прекратится. Также продукция бренда в России будет представлена в виде мотоциклетной и силовой техники, добавили в компании», – говорится в сообщении.

Решение концерна Honda (ООО «Хонда Мотор Рус») было продиктовано новой стратегией развития автобизнеса компании. Бренд запланировал реструктуризацию. Проведение ее стало следствием перемен, которые наблюдаются в автомобильной индустрии.

Ранее автомобильный эксперт Михаил Лезжов сказал, что в России возможно повышение цен на автомобили. Произойдет это в 2021 году. Цены вырастут как минимум на 10%. Одним из факторов такого развития событий может стать падение курса рубля.