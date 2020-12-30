РИАМО - 30 дек. В Подмосковье за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 1470 человек, с начала пандемии вылечились после Covid 110 833 пациента, сообщает региональный оперштаб по вопросам инфекции.
«Всего на данный момент в Московской области выявлено 153 843 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 2 881 человек», — говорится в сообщении.
В медицинских организациях в Подмосковье наблюдаются и лечатся также москвичи и жители других регионов России, жители зарубежных стран.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сейчас в регионе хватает лекарств и больничных коек для борьбы с пандемией. В Подмосковье большое внимание уделяют вакцинации жителей от коронавируса.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
30 ДЕКАБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Более 63 тыс человек в Подмосковье временно перешли на дистанционную работу из‑за пандемии. Часть сотрудников трудится неполный рабочий день или неделю.
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- Федеральное медико-биологическое агентство РФ планирует начать клинические испытания собственной вакцины от Covid-19 до конца 2020 года.
- В Москве за сутки госпитализировали 1726 пациентов с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.
- Еще 5896 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.
- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.
- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.
- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».
- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.
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