РИАМО - 30 дек. В Подмосковье за сутки выявили 1608 случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе выявили 153 843 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб.
За сутки в Московской области скончались 25 человек с Covid-19.
«Скончался (с начала пандемии – ред.) 2 881 человек», — говорится в сообщении.
Жителям Подмосковья напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ нужно вызвать врача на дом.
Теперь врача на дом можно вызвать через мобильное приложение системы-112. Для этого понадобится указать номер медицинского полиса, выбрать поликлинику, ввести контактные данные и адрес.
Отследить статус заявки можно в истории вызовов.
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Текстовая трансляция
30 ДЕКАБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Более 63 тыс человек в Подмосковье временно перешли на дистанционную работу из‑за пандемии. Часть сотрудников трудится неполный рабочий день или неделю.
Хотели бы вы перейти на удаленную работу?
- Федеральное медико-биологическое агентство РФ планирует начать клинические испытания собственной вакцины от Covid-19 до конца 2020 года.
- В Москве за сутки госпитализировали 1726 пациентов с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.
- Еще 5896 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.
- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.
- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.
- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».
- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.
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