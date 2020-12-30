РИАМО - 30 дек. В 2020 году более чем 500 столичных экспортеров представили свою продукцию за рубежом абсолютно бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичные компании поучаствовали в 27 ведущих зарубежных выставках и фестивалях, посвященных информационным технологиям, медицине, туризму, пищевой промышленности, кинематографу и анимации, производству детских товаров, дизайну интерьеров и другим отраслям», – сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что во время деловых встреч предприниматели смогли заключить свыше 30 экспортных контрактов. Им также удалось подписать более чем 60 соглашений о сотрудничестве с коллегами по бизнесу.

Из-за ситуации с Covid-19 большинство выставок и форумов прошли в онлайн-режиме. Это сохранило здоровье предпринимателей и повысило эффективность самих мероприятий.

Программы выставок обладают строгими ограничениями по времени переговоров. Общение с потенциальными партнерами в Сети длится дольше.

Также онлайн-формат позволил увеличить количество допустимых участников. Мероприятия 2020 года охватили многие страны мира, в числе которых США, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Португалия, Сербия, ОАЭ и другие.

По результатам крупной медицинской онлайн-выставки Medica, проходящей в Дюссельдорфе, столичные предприниматели планируют заключить 15 контрактов по экспорту медицинской продукции. На текущий момент стороны договариваются об условиях соглашения и готовятся к подписанию документов.

Также бизнесмены столицы заключили 11 договоров на поставку детской одежды и косметики в Казахстан во время других выставок.

Экспортеры получили возможность частично участвовать в конгрессах и выставках. Так, представители компаний не выступали с презентациями и не присоединялись к очным деловым встречам. Они высылали свою продукцию потенциальным закупщикам. Таким образом бизнесмены организовали доставку брендированных боксов с образцами товаров тем компаниям, с кем хотели бы заключить контракт.

Презентация продукции проводилась на международных выставках. Предприятия становились участниками выставок в рамках программы «Сделано в Москве». Так, проект позволяет представлять продукцию за рубежом под единым брендом Made in Moscow. Правительство столицы финансирует до 100% затрат на участие в выставках.

Проект работает с 2016 года. С того времени порядка 1,3 тысячи компаний Москвы стали участниками 68 международных выставок.

Созданием единой концепции коллективной экспозиции и организацией деловых встреч в формате MatchMaking с потенциальными закупщиками, инвесторами и партнерами занимается Московский экспортный центр.