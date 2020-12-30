РИАМО - 30 дек. В 2020 году более чем 500 столичных экспортеров представили свою продукцию за рубежом абсолютно бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что во время деловых встреч предприниматели смогли заключить свыше 30 экспортных контрактов. Им также удалось подписать более чем 60 соглашений о сотрудничестве с коллегами по бизнесу.
Из-за ситуации с Covid-19 большинство выставок и форумов прошли в онлайн-режиме. Это сохранило здоровье предпринимателей и повысило эффективность самих мероприятий.
Программы выставок обладают строгими ограничениями по времени переговоров. Общение с потенциальными партнерами в Сети длится дольше.
Также онлайн-формат позволил увеличить количество допустимых участников. Мероприятия 2020 года охватили многие страны мира, в числе которых США, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Португалия, Сербия, ОАЭ и другие.
По результатам крупной медицинской онлайн-выставки Medica, проходящей в Дюссельдорфе, столичные предприниматели планируют заключить 15 контрактов по экспорту медицинской продукции. На текущий момент стороны договариваются об условиях соглашения и готовятся к подписанию документов.
Также бизнесмены столицы заключили 11 договоров на поставку детской одежды и косметики в Казахстан во время других выставок.
Экспортеры получили возможность частично участвовать в конгрессах и выставках. Так, представители компаний не выступали с презентациями и не присоединялись к очным деловым встречам. Они высылали свою продукцию потенциальным закупщикам. Таким образом бизнесмены организовали доставку брендированных боксов с образцами товаров тем компаниям, с кем хотели бы заключить контракт.
Презентация продукции проводилась на международных выставках. Предприятия становились участниками выставок в рамках программы «Сделано в Москве». Так, проект позволяет представлять продукцию за рубежом под единым брендом Made in Moscow. Правительство столицы финансирует до 100% затрат на участие в выставках.
Проект работает с 2016 года. С того времени порядка 1,3 тысячи компаний Москвы стали участниками 68 международных выставок.
Созданием единой концепции коллективной экспозиции и организацией деловых встреч в формате MatchMaking с потенциальными закупщиками, инвесторами и партнерами занимается Московский экспортный центр.
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