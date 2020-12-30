РИАМО - 30 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому статус иностранного агента может быть присвоен физическим лицам и организациям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц, сообщает «Интерфакс».

Госдума приняла законопроект в окончательном чтении 23 декабря. Совет Федерации его одобрил 25 декабря.

«В соответствии с этим законом, иностранными агентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой)», - говорится в сообщении.

В данном законе уточняются признаки отнесения физических лиц к иностранным агентам, что требует регистрации. Так, одним из признаков может быть участие в политической деятельности в России или целенаправленный сбор сведений о военной или военно-технической деятельности страны.

Также закон обяжет СМИ маркировать те сообщения, где упоминаются иностранные агенты. Прессе придется указывать данный статус.

НКО также могут попасть в реестр иностранных агентов. Некоммерческие организации со статусом иноагента будут обязаны представлять в Минюст РФ программы и иные документы о планируемых мероприятиях, а также отчеты об их исполнении.​

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