РИАМО - 30 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому будут ужесточены требования к работе представителей СМИ на митингах, шествиях и пикетах, сообщает ТАСС.

Теперь на журналистов, которые присутствуют на акциях в рамках осуществления своей профессиональной деятельности, будут распространяться все обязанности и запреты, которые ранее были предусмотрены для участников публичных мероприятий.

«Согласно закону, журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений», - говорится в сообщении.

Также сотрудники СМИ не смогут использовать на публичных демонстрациях и митингах какую-либо символику, средства агитации. Нельзя будет также скрывать отличительные признаки представителя средств массовой информации.

Вид и описание отличительного знака будет устанавливать Роскомнадзор по согласованию с министерством внутренних дел России, Росгвардией и Союзом журналистов.

Также в рамках закона будет запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб. Предусмотрен перенос митингов и шествий из-за угрозы ЧС или терроризма.

Кроме того, закон позволит признать публичным мероприятием прогулки оппозиции, а также поочередное участие граждан в одиночном пикетировании, если они объединены «единым замыслом и (или) общей организацией».​