РИАМО - 30 дек. В столице проводят проверку по заявлению о том, что продавщица брендовых вещей получила в сумме около 1,8 миллиона рублей за товары, но так и не передала их покупателям, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что познакомилась с продавщицей брендовых вещей, техники и часов. По словам продавщицы, товары можно было приобрести с большой скидкой.

«Потерпевшая 20 декабря 2020 года решила приобрести у продавщицы iPhone 12 и рюкзак Louis Vuitton на общую сумму 230 тысяч рублей, которые она перевела со своей банковской карты на банковскую карту женщины. 21 декабря 2020 года потерпевшая передала продавщице наличные денежные средства в размере 120 тысяч рублей в счет оплаты других телефонов, а также отдала браслет стоимостью 300 тысяч рублей, который продавщица обещала продать и вернуть деньги за его продажу», — сказал собеседник агентства.

По рекомендации потерпевшей ее знакомые заинтересовались покупкой товаров с большими скидками. Они отправляли деньги на карту потерпевшей, чтобы та переводила их в счет оплаты вещей.

Товар так и не был доставлен, а продавщица не выходит на связь. Заявительнице был причинен материальный ущерб на 650 тысяч рублей и на 1,2 миллиона рублей, которые перевели ее знакомые.

По данному факту проводится проверка.