РИАМО - 30 дек. Со счета безработного в Москве украли 290 тысяч рублей, потерпевшего ограбил неизвестный, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что в период с 21 по 29 декабря 2020 года в неустановленное время неизвестный неустановленным способом с банковского счета совершил кражу 290 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

На текущий момент возбуждено уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ, а именно кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

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