РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. В городском округе Люберцы прошло награждение и поздравление самых активных участников Российского движения школьников, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В Люберцах проект РДШ стартовал в 2018 году. Он развивается по нескольким направлениям: военно-патриотическое воспитание, личностное развитие, информационно-медийные активности. Сегодня в него вовлечены 34 люберецкие школы, 1,6 тысячи юношей и девушек зарегистрированы в РДШ – по этому показателю Люберцы самые многочисленные в Московской области.

«В рамках зимнего фестиваля Российского движения школьников (РДШ) подвели итоги деятельности организации за год и озвучили планы на будущее. Вместе с представителем РДШ Московской области, членом региональной Общественной палаты Николаем Ханиным поздравили ребят с наступающим Новым годом», - сказал Ружицкий.

Он пожелал школьникам успехов в учебе и внешкольной деятельности.

«Будьте активными, креативными, ставьте себе сложные и интересные цели и никогда не сворачивайте с намеченного пути! С наступающим 2021 годом», - добавил Ружицкий.