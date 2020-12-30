РИАМО - 30 дек. Из-за пандемии коронавируса свыше 63 тысяч человек в Подмосковье временно работают удаленно, часть сотрудников трудится неполный рабочий день или неделю, сообщила РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Из-за введения ограничительных мероприятий (карантина) численность работников, находящихся на временной удаленной работе, составляет 63 840 человек», - сказала Фаевская.

Она добавила, что количество трудящихся неполный рабочий день или неделю составляет 7685 человек.

Всего на учете в службе занятости населения в Подмосковье состоят 133,2 тысячи человек. Работодатели опубликовали более 48,7 тысячи вакансий.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,21%. ​

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Хотим узнать ваше мнение Хотели бы вы перейти на удаленную работу? 31% Да, так мне будет комфортнее 31% Боюсь, пострадает производительность 31% Хочу приходить в офис по желанию 31% Нет, дома нужно отдыхать, а не работать 31% Моя работа невозможна на удаленке Результаты

Текстовая трансляция

30 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 63 тыс человек в Подмосковье временно перешли на дистанционную работу из‑за пандемии. Часть сотрудников трудится неполный рабочий день или неделю.

Хотим узнать ваше мнение Хотели бы вы перейти на удаленную работу? 31% Да, так мне будет комфортнее 31% Боюсь, пострадает производительность 31% Хочу приходить в офис по желанию 31% Нет, дома нужно отдыхать, а не работать 31% Моя работа невозможна на удаленке Результаты

- Федеральное медико-биологическое агентство РФ планирует начать клинические испытания собственной вакцины от Covid-19 до конца 2020 года.

«Фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%», — сказала руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

- В Москве за сутки госпитализировали 1726 пациентов с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- Еще 5896 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.

- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».

- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.