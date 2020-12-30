РИАМО - 30 дек. Из-за пандемии коронавируса свыше 63 тысяч человек в Подмосковье временно работают удаленно, часть сотрудников трудится неполный рабочий день или неделю, сообщила РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Она добавила, что количество трудящихся неполный рабочий день или неделю составляет 7685 человек.
Всего на учете в службе занятости населения в Подмосковье состоят 133,2 тысячи человек. Работодатели опубликовали более 48,7 тысячи вакансий.
Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,21%.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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Текстовая трансляция
30 ДЕКАБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Более 63 тыс человек в Подмосковье временно перешли на дистанционную работу из‑за пандемии. Часть сотрудников трудится неполный рабочий день или неделю.
Хотели бы вы перейти на удаленную работу?
- Федеральное медико-биологическое агентство РФ планирует начать клинические испытания собственной вакцины от Covid-19 до конца 2020 года.
- В Москве за сутки госпитализировали 1726 пациентов с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.
- Еще 5896 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.
- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.
- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.
- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».
- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.
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